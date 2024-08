Juve, l'idea di Thiago Motta su Kalulu

Gli occhi di tutti non potevano che finire su di lui, l'ultimo arrivato.è stato seguito con un'attenzione particolare durante l'allenamento di questa mattina alla Continassa , in cui è apparso concentratissimo e attento a seguire le indicazioni di. Che lo ha collocato centrale, cona sinistra eal suo fianco. In attesa di capire se ci potrà essere spazio per lui in campo già nel match di lunedì sera contro il Verona, latramite il proprio sito ufficiale offre una chiave di lettura del difensore francese che, per quanto possa non essere così sorprendente per chi lo ha seguito durante i suoi anni al Milan, non è da sottovalutare."L'arrivo del francese innalza il valore assoluto della difesa, non ci sono dubbi. Il direttore Giuntoli porta in casa un giocatore che, al pari di Cabal, ma con collocazione speculare, può spaziare su più caselle del muro difensivo", la riflessione della Juventus. "Siamo di fronte ad un giocatore che si sposerebbe a meraviglia con le caratteristiche di(più fisico e con migliori doti nell'impostazione); ma sarebbe sbagliato immaginarlo solo e soltanto al fianco del brasiliano.".





