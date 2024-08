è un nuovo giocatore della. L'annuncio ufficiale del suo ingaggio è arrivato pochi minuti fa , dopo le visite di rito effettuate nella giornata di oggi al JMedical. Con ilè stata studiata una formula di prestito fino al 30 giugno 2025, per 3,3 milioni di euro (pagabili in due esercizi), diritto di riscatto a 14 milioni (pagabili in tre esercizi) e fino a un massimo di 3 milioni di bonus. Il difensore francese, che in rossonero ha collezionato 112 presenze tra tutte le competizioni, ha deciso di indossare la maglia numero 15.