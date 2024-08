Kalulu alla Juventus: affare in definizione

Laè pronta a definirel'arrivo del difensore Pierredalcon un accordo diSecondo quanto raccolto nelle ultime ore, il club bianconero, con un diritto di riscatto fissato a, e undel giocatore. Gli ultimi dettagli dell’affare sono in fase di finalizzazione e si prevede che saranno conclusi nella giornata odierna.Kalulu, che ha attirato l’attenzione della Juventus grazie alle sue ottime prestazioni e alla sua versatilità in difesa,Questo torneo, previsto per questa sera, non vedrà quindi la partecipazione del difensore francese,Il trasferimento dirappresenta un'importante aggiunta per la, che ha cercato a lungo di rafforzare il proprio reparto difensivo. Il giocatore, con la sua capacità di giocare sia come centrale che come terzino destro, offrirà a Thiago Motta ulteriori opzioni tattiche e solidità difensiva.Il Milan, dal canto suo, accetta l’offerta bianconera e si prepara a perdere uno dei suoi giovani talenti in cambio di un significativo guadagno potenziale attraverso il diritto di riscatto e la percentuale sulla futura rivendita.





