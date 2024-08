Quindi, cosa manca per arrivare alla tanto attesa fumata bianca? La Juventus sta ultimando i dettagli legali dei contratti da far firmare a: uno per l’attuale stagione e un altro che entrerebbe in vigore nel caso in cui il club bianconero decidesse di esercitare il diritto di riscatto. Tuttavia, per chiudere definitivamente l’operazione tra Milano e Torino, manca ancora il sì finale del giocatore.Kalulu ha già preso contatto direttamente con l’allenatore della, Thiago Motta, il quale ha espresso immediatamente il suo consenso all'operazione. Motta apprezza particolarmente la duttilità tattica del difensore francese, capace di adattarsi a più ruoli in difesa, una qualità che lo renderebbe un elemento prezioso per la squadra. Kalulu, pur continuando ad allenarsi sotto la guida di Paulo Fonseca al Milan, sta valutando con attenzione il progetto juventino. Le rassicurazioni ricevute da Motta sullo spazio che avrebbe nella rosa piemontese stanno convincendo il giocatore a sposare l'avventura bianconera.Ormai, un solo sì separadall’approdo alla, un passo che sancirebbe la chiusura di un’operazione complessa ma molto promettente per entrambe le parti.