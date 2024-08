Kalulu titolare contro il Verona?

Alessio Tacchinardi ha parlato del nuovo acquisto dellaEcco le sue dichiarazioni a Tiki Tacco: "Penso sia un giocatore che se sta bene ha le caratteristiche adatte al gioco di Motta. Rispetto all'anno scorso la Juve difende 20-30 metri più avanti e quindi hai tanto spazio dietro da coprire. Kalulu è molto veloce, può giocare sia terzino che centrale".Sulla possibilità che Kalulu giochi titolare già nella trasferta contro il Verona,ha risposto così: "Se sta bene perché no? A Verona vai a giocare una partita tostissima. Gasati dalla vittoria con il Napoli, quando quello stadio si incendia...si sarà allenata a mille all'ora. La Juve deve andare tosta, per le qualità tecniche non ci sarebbe partita ma non è solo quello. Se Kalulu sta bene può giocare".