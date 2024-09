ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo acquisto dellaha parlato del suo inserimento nella squadra e del lavoro di. "Sono settimane toste, ci sono tante partite da giocare ma siamo ancora all'inizio. La squadra è molto concentrata sul lavoro e si allena per essere più forte", ha detto il difensore francese."La difesa che non subisce reti è sempre un aspetto positivo, ma a questo livello è un lavoro di tutto il gruppo che parte dall'attaccante., con il lavoro che ho fatto mi sono sentito in fiducia nelle ultime partite. Siamo sportivi, devi sempre essere pronto sul campo per indossare la maglia della Juventus".SU THIAGO MOTTA - "Ascolto poco quello che si dice, sono uno che lavora tanto sul campo e su sé stesso, il tempo dimostra quello che fai. Thiago Motta riesce a dare fiducia a tutti e una libertà nel gioco. In questo modo ti senti molto a tuo agio. Lui mi chiede solo di giocare bene a calcio, lo facciamo per noi e per i tifosi, dobbiamo renderli soddisfatti con le nostre prestazioni"."La stagione è come una strada lunga, abbiamo avuto tanti acquisti. Tra la Champions e campionato sono partite sempre difficili, ogni gara ha la sua storia e dobbiamo essere pronti a rispondere vincendo"



