Lipsia-Juve, le parole di Kalulu

Pierre, intervistato da Prime Video prima del match tra, ha parlato delle difficoltà della partita, sottolineando l'alto livello della competizione. Ha riconosciuto la qualità della Juventus, che gioca con velocità e determinazione, ma ha anche affermato che sarà una gara entusiasmante per i tifosi. Riguardo alla sua fiducia personale, Kalulu ha dichiarato che per lui la cosa più importante è essere in campo, dove può dimostrare il proprio valore. Ha concluso ribadendo la sua determinazione a fare la differenza e a contribuire alla prestazione della squadra.LA PARTITA - Sarà una partita difficile come tutte a questo livello. Li conosciamo bene, mettono velocità e voglia, ma sarà bella da vedere per voi penso.FIDUCIA - La cosa più importante per un giocatore è stare in campo, voglio dimostrare quello che posso fare in campo.