Il commissario tecnico dell'Under 21 francese, Gerard, ha concesso solo pochi minuti di gioco ad Arnaudnella sfida contro Cipro, una decisione che rientra nella logica di schierare le seconde linee. Al centro dell'attacco titolare è stato preferito Hugo Ekitike, attualmente in forza al Francoforte dopo essere cresciuto nel Paris Saint-Germain. Nonostante la rotazione della rosa, la Francia ha dominato il match, imponendosi per 3-0 e portandosi a 16 punti nel girone di qualificazione a Euro 2025 Under 21, a un solo punto dalla capolista Slovenia, che però ha una partita in più. Tuttavia, la Juventus non aveva puntato gli occhi sulla partita di venerdì.Gli osservatori bianconeri sono concentrati sulla sfida di martedì, quando la Francia affronterà l’Austria a Nancy. Un match cruciale per i Bleuets, poiché una vittoria consentirebbe loro di allungare sulla terza forza del girone. Alle 18:30, gli scout della Juventus saranno presenti per valutare da vicino la prestazione di Kalimuendo, attaccante del Rennes, anche in ottica Nazionale Under 21.