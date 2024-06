La nota del Cruzeiro, diffusa dai media brasiliani, sulla vicenda Kaio Jorge "Il Cruzeiro informa di non essere a conoscenza e di non essere parte coinvolta nel contratto siglato tra Santos e Juventus, nelle trattative tra i due club per il trasferimento dell'atleta Kaio Jorge, nel 2021.In questo modo il Cruzeiro non ha la legittimità per comparire nel rapporto contrattuale tra le parti, ed è certo di non poter essere coinvolto in questa discussione, che riguarda esclusivamente i club in questione”.