Minuto 85 della sfida tra Juventus e PSV, esordio in Champions per Thiago Motta e per la nuova Juventus. Bianconeri in vantaggio per 3-0, una supera azione di Fagioli e Koopmeiners. Un assist al bacio per Dusanche si coordina bene ma la sua conclusione, seppur potente, si infrange contro l'addome dell'estremo difensore del PSV. Goal negato quindi al centravanti serbo. Lo Stadium però immediatamente supporta il proprio numero 9 con cori di supporto all'indirizzo del giocatore. Un bel gesto da parte dell'intero pubblico dello Stadium che per l'occasione ha fatto registrare un sold out.