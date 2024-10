Nel corso dell'ultimo match dicontro Montenegro,era stato decisivo per la Turchia subentrando a gara in corso. Ma questa volta, in occasione del confronto sul campo dell'Islanda, il commissario tecnico Vincenzo Montella ha deciso di affidargli una maglia da titolare. Il numero 10 della Juventus, dunque, scenderà in campo con una maglia da titolare del 4-2-3-1 tracciato dal tecnico italiano e, esattamente come avviene in bianconero con Thiago Motta, il classe 2005 andrà ad agire sul versante di sinistra dell'attacco turco.