DaSono 15 le giocatrici della Juventus Women scese in campo con le nazionali nelle scorse ore, impegnate in gare di qualificazione per gli Europei e in amichevoli in giro per l’Europa.Vediamo insieme come sono andate le cose.LA SVEZIA STRAVINCE CONTRO LA SERBIADilaga la Svezia nelle sfida play-off di ritorno valida ai fini della qualificazione ai prossimi Europei femminili che vince con un rotondo 6-0 in casa contro la Serbia dopo il convincente 0-2 conquistato in trasferta. E proprio come nella partita di qualche giorno fa, una delle marcatrici è Hanna Bennison, che si concede il bis, segna la rete del 5-0 e aggiunge il suo nome nel tabellino a quelli di Asllani e Blackstenius (doppietta per entrambe), oltre ad Angeldahl. Kullberg, l’altra bianconera presente nella squadra scandinava, è rimasta in panchina tutta la sfida.SUCCESSO CANADA IN AMICHEVOLE, KO SVIZZERA CONTRO L’INGHILTERRASecondo tempo in campo per Lysianne Proulx nell’amichevole disputata in terra spagnola dominata dal Canada contro la Corea del Sud, che dopo una prima frazione chiusa sull’1-0 in favore della nazionale nordamericana, trova ritmo e gol nella ripresa e conclude la sfida sul 5-1. Sconfitta di misura per la Svizzera in amichevole contro l’Inghilterra campionessa d’Europa in carica: 1-0 per la nazionale d’Oltremanica, con Viola Calligaris titolare e rimasta in campo per tutta la sfida. Convocata dalla selezione elvetica anche Alisha Lehmann, rimasta in panchina. Sono 89 invece i minuti in campo per Estelle Cascarino con la Francia, impegnata nell’affascinante amichevole contro la Spagna - persa 4-2 e piena di colpi di scena. Resta a riposo Peyraud-Magnin, protagonista nella sfida di qualche giorno fa e rimasta in panchina nella partita disputata a Nizza.DILAGA L’ITALIA UNDER 19 CONTRO LA TURCHIAVince anche la Svezia U19, che batte 1-0 in casa l’Olanda delle pari età in una sfida di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: in campo Elsa Pelgander, nella gara decisa da una rete di Schroder al 29’, mentre è roboante il 10-0 con cui l’Italia Under 19 batte la Turchia e conquista il pass per la seconda fase di qualificazione agli Europei. In gol tra le altre anche la nostra Eleonora Ferraresi.