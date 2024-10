Brutte notizie per Cecilia, che durante un allenamento ha riportato una seria lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. La calciatrice, uno dei punti fermi della squadra, sarà costretta a fermarsi per un lungo periodo di recupero. Nei prossimi giorni, Salvai sarà sottoposta a un intervento chirurgico specifico per la riparazione del tendine lesionato, con l’obiettivo di ristabilirsi completamente. Lo staff medico monitorerà con attenzione il percorso post-operatorio e stabilirà tempi e modalità di recupero, con la speranza di vederla tornare in campo quanto prima e recuperare la sua condizione al massimo livello.