Dal sito ufficiale Juventus:Ilaria Toniolo non è più bianconera. Dopo la risoluzione del prestito con il Parma, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1997 alla Juventus.Di ruolo portiere, Toniolo è arrivata nell’estate del 2023 nel nostro Club dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella con cui ha recitato un ruolo da protagonista, accarezzando anche il sogno promozione sfumato, soltanto, nelle ultime giornate di campionato.Al termine della stagione 2023/2024, trascorsa in bianconero come terzo portiere, è arrivato il passaggio in prestito al Parma.Juventus ringrazia Ilaria e le augura buona fortuna per il futuro.