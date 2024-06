Dopo Ginevra Moretti e Giulia Bison, anche Giorgiaha firmato il primo contratto della sua carriera da professionista, con scadenza al 30 giugno 2027.E quest' l'annuncio ufficiale della Juventus, apparso sul sito bianconero. Un comunicato che prosegue: "Attaccante, classe 2005, Giorgia ha disputato – da protagonista – l'intera stagione 2023/2024 con la Primavera bianconera. Primavera, ma non solo: Giorgia, nell'annata appena conclusa, ha avuto anche la possibilità di esordire in Prima Squadra in occasione del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Sampdoria. Era il 7 febbraio (2024, ndr) e Berveglieri aveva da poco compiuto 19 anni. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma la certezza è che sarà in bianconero. Complimenti, Giorgia!".