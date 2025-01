Juventus Women, UFFICIALE: Cafferata alla Lazio in prestito

Getty Images

Juventus Women, dove va Federica Cafferata

Dal sito ufficiale della, l'annuncio ufficiale sul prossimo futuro di qui la nostra anticipazione ).Federica Cafferata chiuderà la stagione 2024/2025 con la: la classe 2000, di proprietà della, termina l'avventura alla Sampdoria e passa alla squadra biancoceleste, in prestito con diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2025.Arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dalla Fiorentina, dopo la precedente esperienza biennale al Napoli con cui ha conquistato anche la promozione in Serie A, Federica ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, aggiungendo alla propria personale bacheca la Supercoppa Italiana vinta a gennaio.

Ora, dopo l'avventura a Genova – città dove è nata – con la maglia blucerchiata, per lei è pronta quella alla Lazio Women, sempre nella massima serie italiana.In bocca al lupo, Caffe!