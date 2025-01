Al termine dell'amichevole vinta dallacontro ilha parlato esprimendo le sue sensazioni riguardo agli obiettivi di questo 2025.- "Voglio continuare ad aiutare la squadra interpretando al meglio questo nuovo ruolo. Se riesco a fare goal e assist va bene, ma l'obiettivo primario è aiutare la squadra a vincere"."Abbiamo ricominciato abbastanza piano, questa amichevole è servita per rimetterci in moto e poi avremo tutta la prossima settimana per alzare i ritmi e arrivare il più pronti possibile"."All'inizio non è stato facile, c'è tanto da fare in difensiva e offensiva. Mi ci è voluto un mese per imparare tutti i concetti, perché giocando da attaccante ha dovuto assimilare tutti i concetti difensivi. Piano piano l'ho acquisito e adesso mi sta piacendo molto. In questi sei mesi penso di aver lavorato bene e ora proveremo ad aggiungere qualcosa in più".- "Il bilancio è abbastanza positivo. Non ci aspettavamo di andare subito così con un nuovo sistema di gioco e con un nuovo allenatore. Stiamo facendo bene, ma possiamo crescere ancora. Abbiamo messo delle basi importanti per proseguire verso i nostri obiettivi".