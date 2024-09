Sorteggio Champions League Juventus Women: il commento di Braghin

Nella giornata di oggi laha scoperto chi affronterà nel girone di Champions League dopo aver eliminato a sorpresa il Psg nei playoff.Women’s Football Director, ha commentato il sorteggio europeo."Arrivare a giocare di nuovo il Group Stage di UWCL, dopo un anno di assenza, è una grande soddisfazione. Poter dire di aver già centrato un obiettivo stagionale a settembre è molto importante per noi. Ora giocheremo tutte le partite del girone cercando di dare il nostro meglio, senza pressioni o aspettative particolari ma giocando senza fare calcoli. Poi, a dicembre, vedremo cosa ci saremo meritati da questa competizione. Dovremo abituarci a gestire bene le energie senza perdere di vista il campionato, dove dovremo conquistare un posto per la prossima Champions e, vista la concorrenza, non sarà assolutamente facile".