L'attaccante della Juventus Women Sofiaha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 3-0 al Viola Park sulla Fiorentina. Le sue parole riportate dal sito ufficiale della Juventus:"Oggi ci tenevamo a vincere per arrivare nel migliore dei modi alla pausa di Natale del campionato: abbiamo un vantaggio concreto sulle inseguitrici, ma sappiamo che siamo a metà del percorso. Mancano ancora tante partite, per noi è importante cercare di vincerle tutte.Lo stiamo facendo e per questo siamo contente. In tutta onestà, i gol più che ragionati sono frutto dell’istinto: sul primo Beccari ha fatto una grande azione e mi ha dato un grande pallone e io ho dovuto solo rifinire il lavoro fatto da lei, mentre sul secondo mi sono detta “Beh, rientro e provo il tiro”. È andata bene e sono contenta anche per questo".