Sofiaha firmato qualche settimana fa il suo primo contratto da professionista con la Juventus Women, la legherà al club bianconero fino al 2027. Si attende soltanto l'ufficialità. La giocatrice classe 2004 non rimarrà in pianta stabile nella rosa di Max Canzi per ora. Dopo la stagione scorsa in prestito al Napoli Femminile per Sofia si prospetta un nuovo prestito, questa volta alla, agli ordini di Davide Corti (allenatore del Milan femminile nella passata stagione). Una nuova esperienza utile per proseguire ed ultimare la sua crescita. Sarà per lei la seconda stagione lontana da Torino e nel campionato di Serie A femminile, una nuova avventura. Si attende l'ufficialità.