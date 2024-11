Juventus Women-Sassuolo, le pagelle

La Juventus Women ospita il Sassuolo a Biella per la prima sfida di ritorno della regular season, la sfida si conclude per 2-2 con le reti di Girelli e Lehmann per le bianconere a cui ha risposto la doppietta di Chmielinski. Le nostre pagelle:- traiettoria decisamente insidiosa che fa pareggiare il Sassuolo, salva il risultato nel primo tempo, ma nella ripresa sulla rete del pareggio commette un errore da penna rossa.parte con qualche difficoltà poi sale in cattedra lentamente, una buona gara in mezzo alla difesa.S.V.una deviazione sua fa colpire il palo al Sassuolo. Parte con qualche difficoltà poi ritorna in gara.un retropassaggio per Proulx che fa tremare tutto lo stadio di Biella. Non è ancora nella sua migliore condizione.Una buona chiusura difensiva, poi sbaglia troppo in fase di costruzione, passaggi fuori misura.corre e spinge in corsia.Fatica, non ingrana e perde qualche pallone di troppo.prova subito un tiro a giro ma è alto, torna a mettere quantità.Da lei passano tutti gli schemi. Crescita tangibile, un'altra signora partita, padrona del centrocampo anche quando la sua compagna di reparto è in affanno.slalom di livello, impegna Durand in una bella parata nel primo tempo, poi si intestardisce e si fa fermare troppo spesso. Facendo spazientire anche il pubblico di Biella.S.V.con la sua velocità fa ammattire le neroverdi. Calcia spesso in porta ed alla fine segna il 2-1, buona partita.dipinge calcio per le compagne, si propone, si sacrifica. Una partita sontuosa, tiene a galla la Juventus nel momento di difficoltà nel primo tempo.Ancora non brilla, corre tanto ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Brava a proteggere palla sul vantaggio di Lehmann, conquista così la sufficienza.con le sue accelerazioni spaventa.una gara che andava gestita ed approcciata bene e le bianconere partono forte e bene. Gli errori di Proulx pesano sul risultato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui