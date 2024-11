Juventus Women-Sassuolo, la conferenza di Max Canzi

L'allenatore della Juventus Women, Massimilianoha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Serie A Femminile Ebay contro il Sassuolo. Le sue parole:- "Gli errori capitano, chiaro che oggi li abbiamo pagati a carissimo prezzo, sono rammaricato perchè non abbiamo giocato il primo tempo. Il nostro primo tempo oggi è stato quello che di più lontano esiste dall'essere una grande squadra e non possiamo permetterci di regalare un tempo a qualsiasi squadra in Italia. Il Sassuolo oggi alla fine ha fatto una partita buona, un pareggio meritatissimo. Dobbiamo rammaricarci della nostra prestazione e dobbiamo lavorare, abbassare la testa, pedalare e pensare solo a giocare a calcio"."Non mi è piaciuto quello del primo tempo, enfatizzato dall'aver fatto goal subito che ha fatto pensare a qualcuno che al partita fosse facile, le partite facili non esistono. Non abbiamo concretizzato ma abbiamo creato tante palle goal, abbiamo fatto 24 tiri verso la porta ma solo 4 nello specchio. Non credo siano state né la partita prima né quella dopo ad infierire sull'atteggiamento. Bisogna essere più presenti nelle singole partite, se pensiamo di vincere perchè abbiamo la J sul petto abbiamo sbagliato".