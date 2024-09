Chiara, classe 2004, si distingue come la più giovane calciatrice italiana a essere riuscita a fornire almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Questo risultato sottolinea non solo il suo talento precoce, ma anche la sua costanza e capacità di influenzare il gioco in modo decisivo stagione dopo stagione. Beccari ha dimostrato di avere un'importante visione di gioco e precisione nei passaggi, qualità che le hanno permesso di emergere come una delle giovani promesse del calcio italiano. La sua continuità e performance sono segni promettenti per il suo futuro e per il calcio femminile italiano.