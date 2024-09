Juventus Women-PSG: le pagelle

La Juventus Women a Biella esce dallo scontro con il Paris Saint Germain vincente per 3-1 a segno Sofia Cantore, Amalie Vangsgaard e Hanna Bennison. Gara di ritorno in programma il 26 settembre al Campus PSG alle otre 18.45. Le nostre pagelle:sulla rete del PSG non ha particolari colpe. Partita in cui non viene troppo chiamata in causa ma risponde presente.solida, stabile, convincente. Quello che serviva.torna in mezzo alla difesa e torna a fornire garanzie.- si riprende dopo le incertezze della sfida contro il Como, solida, sembra essere tornata la sua migliore versione. Dal 84'S.V.una gara impeccabile, ara la corsia e non si fa sorprendere dalle incursioni avversarie. What else? Dal 64'6,5 entra e dribbla una francese, poi maggiormente impiegata in fase di sacrificio.lotta con Echegini ricordandole che da Arianna Caruso non si passa. Qualche colpo lo da e qualcuno lo prende, ma dalla prima battaglia ne esce decisamente vincente.il perno del centrocampo, una rete in cui calcia con una freddezza incredibile. Due goal in due gare, decisamente un buono score, ma nel suo centrocampo è padrona.in fase difensiva particolarmente impegnata questa sera. Non semplice, ma decisamente brava.ruolo inedito, sembra quasi un trequartista. Una gara di grande, enorme, sacrificio ma in cui quando si accende fa paura al PSG e si vede. Dal 80'S.V.- un goal e due assist e che rete, fa esultare tutto lo stadio di Biella. La crescita della numero 9 è decisamente degna di nota. È la sua notte. Dal 64'6,5 ritorna dopo l'infortunio, spende molto.pronti via ed è goal della ex. Esulta. Tiene alta la squadra e controlla bene tutti i lanci lunghi, è quello che mancava alla Juventus. Dal 64'7 entra e fa partire una bella ripartenza, frizzante.intuizione nel ruolo di Beccari quasi geniale. La sua Juventus esce con il sorriso dalla sfida più complessa della stagione, è solo il primo round, ma si sorride.





