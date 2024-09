Serata di grande calcio in casa Juve, dove non solo i tifosi sono accorsi per il match di UEFA Women's Champions League tra Juventus Women e Paris Saint-Germain, ma anche figure di spicco della dirigenza bianconera. Tra queste, spicca la presenza dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, che ha voluto assistere dal vivo all'importante sfida delle ragazze di mister Max Canzi.La presenza di Scanavino conferma l’impegno della società nel sostenere e promuovere il calcio femminile, un settore che sta acquisendo sempre più rilevanza nel panorama bianconero. L'AD si è mostrato attento e coinvolto durante tutto il match, un segnale importante per l'ambiente Juventus e per il futuro del movimento femminile all'interno del club.