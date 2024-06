Juventus Women, maxi trattativa con il PSG: i dettagli

Era notizia della scorsa settimana la richiesta di Joedi lasciare la Juventus Women. Soltanto sei mesi dopo il suo approdo a Torino e dopo un impatto devastante sulla Serie A femminile. Il suo entourage quindi si è messo al lavoro per la possibile riuscita dell'affare. La richiesta della Juventus Women per liberare Echegini era molto elevata: circa 250 mila euro. Ilsi è fatto da subito sotto per la classe 2001.Il compromesso tra le due parti sembra essere trovato: a Torino arriverebbe a titolo definitivo Viola, il difensore che era arrivato in prestito alla Juventus Women nel mercato di gennaio e arriverebbe anche l'attaccante classe 1996 Amaliecon Joe in direzione Parigi. In favore della Vecchia Signora anche un conguaglio economico, potrebbe essere attorno ai 50 mila euro. Trattativa in fase parecchio avanzata, si può chiudere.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui