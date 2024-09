Juventus Women-PSG, le sensazioni

prima dell'inizio della gara. È un'aria di unione, di rivalsa, di un gruppo unito che vuole tornare ad essere grande. Stiamo parlando solo della gara di andata, questo è chiaro ma stiamo parlando di unaWomen che vince e convince. Una Juventus nuova, frizzante, brillante, divertente. Maxschiera una formazione nettamente più giovane rispetto a quella schierata appena un anno fa nel disastro di Francoforte (28.2 in Germania contro i 25.2 di oggi)., dove si rivelano vincenti risultati alla mano le intuizioni di Mac Canzi. Vedi quel ruolo inedito di Chiarache sembra quasi un trequartista ma tiene bene il play avversario. Corre e spende veramente tanto. Canzi all'ora di gioco si toglie la giacca,ma il clima è caldo.presenti e sotto gli occhi di Douglas Luiz non smette di cantare nemmeno un minuto incitando le ragazze che stanno sfiorando l'impresa. Si pensi che ilè arrivato in semifinale nella competizione appena un anno fa, certo, in Francia il campionato non è ancora iniziato e per loro è la prima sfida ufficiale ma quello che conta è il risultato in fondo. La ex Echegini ci prova i tutti modi a spaventare ma le bianconere la conoscono e la tengono bene.Sugli scudi una certa Sofia, da Missaglia in provincia di Milano. La classe 1999 si prende la scena, ricorda quasi Kenanieri contro il PSV. Un goal, due assist e l'uscita tra gli applausi ma non solo. A Biella emergono i sorrisi, al triplice fischio è 3-1 per la Juventus.





