Quale futuro per Nicole? L'esterna offensiva dopo la scorsa stagione a metà tra Como Women e Pomigliano, conclusa con una retrocessione sul campo con le pantere in Campania era alla ricerca di una nuova sistemazione. Sistemazione che è stata trovata. Nicole Arcangeli si trasferirà in prestito alla Sampdoria nella prossima stagione. Sono stati inseriti la possibilità di riscatto in favore delle blucerchiate e contro riscatto in favore della Juventus qualora si decidesse di far ritornare l'attaccante classe 2003 a Torino. Tutto definito, manca soltanto l'ufficialità.