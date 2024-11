Juventus Women-Milan, le pagelle

La Juventus Women di Max Canzi si impone sul Milan di Suzanne Bakker per 3-0, a segno Caruso, Girelli e Cantore. Queste le nostre pagelle:si distende sulla conclusione di Ijeh, non si fa sorprendere sulle poche incursioni rossonere.un cross per l'eurogoal di Girelli con i giri perfetti. Si fa sorprendere da Stokic nel primo tempo e da lì sale in cattedra, monumentale. Dal 81'S.V.una buona gara, ordinata e propositiva, a uomo su Nadim la annulla totalmente.una buona prestazione, qualche bel lancio con il suo mancino.le manca solo il goal. Una partita in cui fa sempre la scelta giusta, linfa vitale.si divincola benissimo tra le maglie rossonere, con i suoi inserimenti manda in apprensione la difesa del Milan ed infatti il secondo goal ha la sua firma.qualche errore con la palla tra i piedi, qualche duello perso, meno brillante delle compagne di reparto.continua a mettere minuti nelle gambe. Step by step...spinge sulla corsia e mette in crisi le avversarie, la manca però la gloria personale.entra e prova a spingere.prima calcia su Giuliani, poi sul palo, un primo tempo condizionato da qualche errore di troppo. Nella ripresa poi si mette si mette in proprio sull'occasione meno semplice da concretizzare.con la sua velocità mette in apprensione la difesa del Milan.un goal ed un assist in 12 minuti. What else? La sua rete sembrava impossibile sì, ma non per lei di testa. Con il tacco rifinisce per Caruso. Proprio nel giorno del compleanno di Alessandro Del Piero, suo idolo di infanzia e di cui ora veste la maglia numero 10.nel primo tempo è una delle più vive, forse sbaglia qualche scelta ogni tanto, ma si sacrifica moltissimo nel recupero del pallone quando lo perde. Spirito giusto.parte con un dribbling con cui manda in apprensione il Milan, poi non concretizza un'occasione che poteva essere buona.gli bastano 12 minuti per archiviare la pratica Milan e Suzanne Bakker. La sua Juventus ora vola: +4 sulla Fiorentina seconda in classifica, serviva.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui