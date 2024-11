Juventus Women-Milan, la conferenza stampa di Martina Lenzini

Martina Lenzini ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Milan. Le sue parole:"Ho ricevuto una botta in Nazionale, per questo ho riposato. Queste partite con la rete inviolata devo dire che ad inizio anno dopo che abbiamo subito un po' ci siamo compattate come difesa e come squadra, lavoriamo tanto per aiutarci a vicenda"."Giocare a tre è il mix perfetto tra difensore centrale e terzino, mi permette di lavorare in fase di spinta e in difesa".