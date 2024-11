Juventus Women-Milan, parla Cristiana Girelli

L'attaccante della Juventus Women Cristianaha parlato in seguito alla sfida contro il Milan. Le sue parole:"Devo rivederli ma mi sono piaciuti sia goal che assist. Il colpo di testa ha cambiato la partita. Ho dimenticato di fare la linguaccia ma Alessandro mi perdonerà sicuramente, sono contenta di aver segnato in questo giorno. Ci ho pensato prima della partita"."Pensiamo a noi e partita dopo partita. A maggior ragione guardando la classifica, in questo momento conta poco, ci sono tantissime partite e scontri diretti, ci fa piacere ma è frutto del lavoro settimanale. Facciamo quello che ci chiede il mister, ovviamente un orecchio è andato a Roma ma sapevamo di dover fare la nostra partita. Dobbiamo continuare cosi"."Quando indossi questa maglia l'obiettivo è sempre vincere. Da fuori si vede questo ma è la conseguenza di come siamo in settimana, stiamo bene e lavoriamo tanto. In preparazione abbiamo lavorato tanto, il modo di giocare richiede intensità ma ci divertiamo anche, questo è il segreto. Gli anni scorsi è vero contro il Milan non sono mai state gare facili, oggi poteva finire con un divario un po' più netto, quando fai una buona performance spesso il risultato arriva. Siamo state brave noi e sappiamo che dipende da noi cosa che negli ultimi anni ci siamo dimenticate"."Stiamo preparando come tutte le altre l'Arsenal, sapevamo che vincere avrebbe dato lo spirito diverso. Ci avrebbe portato ad essere più serene Contro l'Arsenal è difficile, lo dice già il nome, dobbiamo semplicemente giocare come stiamo facendo, hanno un'intensità alta ma il mister adotterà la giusta strategia per i tre punti".