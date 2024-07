Ieri il primo giorno di allenamenti dellaWomen agli ordini del nuovo tecnico Max Canzi. Prende quindi il via ufficialmente la nuova stagione, con la preparazione estiva ed il primo impegno pubblico per le bianconere che sarà il 3 agosto in Valle D'Aosta in amichevole contro il Servette. Dal primo allenamento però subito una bella notizia: riecco Martina. La centrocampista è infatti tornata ad allenarsi con le compagne in seguito al brutto infortunio al ginocchio che l'ha costretta a saltare tutta la scorsa stagione. Di seguito il video del ritorno di Rosucci in campo