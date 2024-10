Lysianne Proulx, le parole dopo l'esordio

Il portiere della Juventus Women Lysianneha parlato ai canali ufficiali della società bianconera in seguito alla vittoria per 2-0 sulla Sampdoria che ha fatto registrare il suo esordio in maglia Juventus. Le sue parole:, ma è stato ancora più speciale giocare con loro. Non potevo chiedere un debutto in Serie A migliore con tre punti conquistati e la porta inviolata. È stataa, a volte era difficile trovare spazi ma lo sapevamo e ce lo aspettavamo. Difensivamente siamo state solide e le ragazze sono state bravissime., quindi esserci qualificate ed essere lì è qualcosa di incredibile. Non avrei mai pensato da bambina di riuscirci, non sono la prima giocatrice di Montreal a essere in Champions League e spero di non essere l'ultima, ma sono davvero entusiasta e non vedo l'ora".