Juventus Women, come sono andate le giocatrici impegnate con le Nazionali



ITALIA

DANIMARCA



FRANCIA E SVEZIA, "DERBY BIANCONERO"



SVIZZERA



SVEZIA UNDER 19

Dal sito ufficiale della Juve.Il resoconto dei primi impegni delle giocatrici dellacon le rispettivedurante la sosta di luglio.Pareggio che va stretto all'Italia quello ottenuto a Sittard contro l'Olanda nella quinta giornata del gruppo di qualificazione a EURO 2025. Zero a zero il punteggio finale, con tanto rammarico per le Azzurre che sono andate più volte vicine al gol nel corso del match, con Caruso e Bonansea grandi protagoniste. Arianna e Barbara sono partite dall'inizio in questa sfida e come loro altre tre bianconere: Boattin, Cantore e Lenzini. Salvai, invece, è subentrata a gara in corso, al minuto 71. L'Italia, con una vittoria contro la Finlandia nell'ultimo turno del Gruppo 1 in programma martedì 16, avrà ugualmente la matematica certezza di accedere alla fase finale dell'Europeo senza dover passare dagli spareggi, visto lo scontro diretto in programma tra Olanda e Norvegia. Al momento la classifica recita: Olanda 8 punti, Norvegia e Italia 6 punti, Finlandia 5 punti.Successo rotondo per la Nazionale danese del neo acquisto Vangsgaard che, a Sint-Truiden, supera 0-3 il Belgio e strappa il pass per EURO 2025 centrando la terza vittoria in cinque gare in questa fase di qualificazione. Amalie, fresca bianconera, è scesa in campo dal primo minuto per essere poi sostituita sul finale, al minuto 77.Bella prova anche per le transalpine che si impongono 2-1 in casa contro la Svezia e, come la Danimarca, si qualificano ai prossimi Europei. Due le bianconere in campo, nel più classico dei "derby" in Nazionale: a custodire i pali francesi ci ha pensato, come sempre, Peyraud-Magnin, mentre tra le fila delle scandinave è partita dall'inizio – restando in campo per tutta la durata del match – un altro volto nuovo della Juventus Women, vale a dire Bennison. Non impegnata con la Francia, invece, Estelle Cascarino.Sorridono anche Calligaris – in campo dall'inizio alla fine – e un'altra nuova arrivata, Lehmann, subentrata a circa dieci minuti dal novantesimo, che con la loro Svizzera superano 0-2 in trasferta la Turchia assicurandosi il primo posto nel Gruppo 1 della Lega B e la "promozione" in Lega A.Sconfitta in amichevole con la Norvegia Under 19, invece, per la Svezia Under 19 di Elsa Pelgander, in campo per tutta la durata del match nel pomeriggio di giovedì 11 luglio.