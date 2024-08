Lascenderà in campo domani alle ore 18 in amichevole a Monaco di Baviera contro il Bayern in cui gioca una vecchia conoscenza bianconera come Linda Sembrant. Nella giornata di oggi le bianconere voleranno in direzione Monaco. Di seguito l'elenco delle convocate per la sfida, da segnalare il ritorno di Estelle Cascarino e Pauline Peyraud-Magnin:3 Gama4 Kullberg6 Schatzer7 Lehmann8 Rosucci9 Cantore10 Girelli11 Bonansea13 Boattin14 Vangsgaard15 Bennison16 Peyraud-Magnin17 Bragonzi18 Beccari19 Thomas20 Cascarino21 Caruso22 Bergamaschi24 Pelgander25 Calligaris27 Krumbiegel31 Capelletti32 Mustafic71 Lenzini