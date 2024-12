Juventus Women-Lazio, parla Canzi

Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio. Le sue parole:- "Il risultato è sempre importante perchè alla fine gli obiettivi si raggiungono raggiungendo i punti che servono per farlo. Il risultato è sopra a tutto. Sicuramente è stata una partita strana che abbiamo rischiato di pareggiare e perdere perchè c'è stato un colpo di testa importante loro. Giusto o no come al solito possiamo parlarne a lungo ma alla fine dovevamo e potevamo fare meglio in fase difensiva soprattutto nella lettura dei momenti della partita. Abbiamo avuto tantissime occasioni non sfruttate e si sarebbe parlato di una gara diversa se all'intervallo avessimo avuto più vantaggio. Non posso dire che le ragazze abbiano mollato ma dobbiamo leggere meglio el situazioni, siamo in 10 con Boattin fuori non perdiamo palla in campo aperto. Oggi abbiamo portato a casa il risultato ed abbiamo grandi margini di crescita e miglioramento, sono contento per il risultato"."Sanno stare bene in campo, sono aggressive, meritano più punti di quelli che hanno e li ritroviamo in Coppa Italia, sicuramente sanno stare ben in campo, sono ben allenate secondo me e non hanno mollato neanche sul 2-0, stavano portando a casa un pareggio con i denti e se lo avessero portato a casa lo avrebbero meritato"."Lisa Boattin ci aiuterà molto in quella posizione perché per caratteristiche essendo mancina e rapida ci aiuta. Questo non significa che non giocherà più quarto, uguale per Martina perché dietro siamo corti e sta ballando tra centrocampo e difesa. Per Martina Rosucci è l'anno zero non dimentichiamolo, oggi ha giocato novanta minuti completi, siamo contenti perché abbiamo recuperato una giocatrice che all'inizio dell'anno era un punto interrogativo. Ora siamo corti in difesa perchè c'è fuori Sara Gama e anche Salvai con l'infortunio lungo ma abbiamo tante giocatrici che possono adattarsi in questi ruoli"."Sappiamo di avere una partita importante con il Bayern perché come abbiamo detto non possiamo più qualificarci ma questi sei punti sono importanti per il ranking. Ho dovuto dosare le forze, sul 2-0 ho fatto cambi per dare fiato. In quel momento non c'erano avvisaglie che potessimo pareggiare. Qualche scelta è stata fatta per dare fiato, non abbiamo la sfera di cristallo e non potevamo sapere che avremo subito due goal e ci saremo messi in difficoltà. Abbiamo cercato di dosare le forze".