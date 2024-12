Juventus Women-Lazio, parla Bonansea

L'attaccante della Juventus Women Barbaraha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Lazio. Le sue parole:"Fare goal a partita quasi finita è sicuramente un'esplosione di gioia per tutti. Alla fine portano i tre punti ed hanno sempre quel sapore in più. Sono contenta di aver segnato di nuovo, per la squadra perchè avevamo fatto una buona partita e non meritavamo di pareggiare"."Gli ultimi campionati li ha vinti la squadra che non sbagliava con le piccole, noi abbiamo sbagliato con il Sassuolo, le altre le abbiamo incanalate bene ma oltre gli scontri diretti è importante far punti con la bassa classifica perchè come abbiamo visto ieri anche tra Fiorentina e Samp, la Roma ha fatto fatica contro il Como, importanti i punti con le squadre di bassa classifica".