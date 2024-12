Juventus Women, l'allenamento prima della gara di Champions League

Ultima partita europea per lache nella sesta giornata di Champions ospiterà il Valerenga. Le bianconere di Massimiliano Canzi giocheranno la partita con la consapevolezza di essere già aritmeticamente fuori dalla competizione, così come le avversarie. Tre punti fino a qui per la Juventus Women, ottenuti proprio contro il Valerenga nella partita di andata mentre le avversarie delle bianconere sono ferme ad un punto.Di seguito l'allenamento alla vigilia della gara.Le immagini della rifinitura da Vinovo. Assenti Gama, Salvai e Cascarino