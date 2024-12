Sono ore di ansia in casa Juventus Women, in attesa delle valutazioni sulle condizioni fisiche di Estelle. Il difensore francese della squadra allenata da Max Canzi ha dovuto lasciare il campo anzitempo ieri sera nell'amichevole tra Spagna e Francia per un problema al ginocchio sinistro rimediato attorno al minuto 84'. Nella giornata di oggi Estelle Cascarino farà rientro a Torino e prossimamente svolgerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio rimediato al ginocchio sinistro, dunque seguiranno aggiornamenti sulle condizioni fisiche della giocatrice.