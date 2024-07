Amelie, ex attaccante del, ha svolto ieri le visite mediche con la Juventus e presto sarà annunciata come nuovo acquisto delle Women. Questo il suo messaggio d'addio al club parigino e ai suoi tifosi: "Parigi è magica - grazie Parigi. Il mio tempo nel PSG è giunto al termine. Grazie mille per tutti i ricordi indimenticabili che conserverò sempre nel mio cuore. Grazie ai giocatori, allo staff e a tutta l'organizzazione intorno. È stato davvero speciale avere questa opportunità nella vita. Un grazie anche ai tifosi del PSG che sono sempre stati un grande supporto alla squadra".