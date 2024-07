Attraverso il proprio profilo Instagram, laha condiviso le immagini dal centro sportivo Vinovo, dove oggi si è svolto il primo allenamento della squadra per la nuova stagione, sotto la guida dell'allenatore Max. Le foto mostrano la squadra al completo, con una particolare attenzione ai ritorni e alle novità. Dopo un lungo infortunio, è finalmente tornata in campo Martina, accolta con entusiasmo. Inoltre, sono stati presentati i nuovi acquisti, tra cui Valentinae Alisha, che si sono subito integrati nel gruppo. Questi aggiornamenti offrono ai tifosi un'anteprima emozionante delle nuove prospettive per la stagione a venire.