Laguidata da Max Canzi si prepara ad affrontare la Sampdoria nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A femminile. Il tecnico bianconero deve fare i conti con alcune assenze e scelte dettate dalle condizioni fisiche delle giocatrici. Harviken e Brighton partono entrambe dalla panchina, poiché non al meglio della forma dopo un periodo di inattività. Pelgander, invece, non sarà disponibile a causa di questioni legate al mercato, mentre Vangsgaard è costretta a saltare il match per un malessere. Nonostante le difficoltà, la Juventus cercherà di mantenere alta la concentrazione per conquistare tre punti importanti.