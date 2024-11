Ieri sono iniziati i playoff per la qualificazione all’Europeo Femminile 2025, in programma in Svizzera. Tra le protagoniste, la Svezia ha battuto 2-0 la Serbia in trasferta, ipotecando il passaggio del turno. Decisiva la juventina Hanna, autrice del gol che ha sbloccato il match. Il raddoppio, firmato da Kafaji, ha consolidato il vantaggio delle scandinave, che ora guardano con fiducia al ritorno in casa. La prestazione convincente mette la Svezia in una posizione di forza, avvicinandola alla fase finale del torneo.