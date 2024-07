LaWomen sta lavorando sul mercato in uscita. Giorgia, esterno offensivo classe 2005 dopo aver firmato il contratto da professionista con la Vecchia Signora dovrebbe partire in prestito. Per lei la destinazione più calda è il Brescia Calcio Femminile. Aliceinvece è legata ancora alla Juventus Women dopo l'avventura della scorsa stagione alla Ternana Women dovrebbe restare in Italia, in Serie B. Destinazione al momento più accreditata sembra essere anche per lei il Brescia Calcio Femminile. Dettagli da limare e poi l'ufficialità. Saranno nella prossima Serie B Femminile.