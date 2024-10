Primo contratto da professionista per, centrocampista della. Di seguito il comunicato:"Una giornata speciale per Arianna Gallina - giovane centrocampista della Juventus Women che ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera. La giocatrice classe 2006, all’interno del Club sin dalla nascita del settore giovanile bianconero, ha infatti sottoscritto un accordo fino al 30 giugno del 2027.Gallina ha già vissuto la gioia dell’esordio con la Prima Squadra lo scorso 7 febbraio nel match vinto dalla Juventus Women in Coppa Italia contro la Sampdoria, a un anno di distanza dal primo match giocato, nel gennaio del 2023, con la maglia della Primavera bianconera. Motivo d’orgoglio per Gallina anche il recente inserimento nella Lista B delle calciatrici a disposizione per i match della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2024/2025.E ora la soddisfazione del primo contratto da professionista, congratulazioni Arianna!"