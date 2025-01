“Non credo ci sia cosa più bella della #Juventus”



Eleonora Ferraresi, attaccante classe 2007 e Marta Zamboni attaccante classe 2006 della Juventus Women U19 raccontano la loro stagione



@MirianaCardin pic.twitter.com/tbCmA5ZywU — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 13, 2025



Juventus Women, parla Eleonora Ferraresi

L'attaccante classe 2007 della Juventus Women Primavera Eleonora Ferraresi ha parlato ai nostri microfoni al termine della sfida contro il Como. Le sue parole:“La causa di tutti i miei goal è certamente la mia squadra, devo ringraziarle perchè è la ciliegina sulla torta del lavoro di squadra, senza di loro non sarei riuscita. Ci mettiamo tutte impegno, io concludo il capolavoro creato. Come obiettivo della seconda parte di stagione non mi pongo un numero ma personalmente voglio impegnarmi sempre ogni partita e dare il massimo aiutando la squadra sotto ogni punto di vista. Se segno io o una mia compagna sorrido ed esulto allo stesso modo”.“Mi sento migliorata dal punto di vista mentale. Sono consapevole di essere cresciuta tanto rispetto all’anno scorso, ho consapevolezza nei miei mezzi e so cosa posso dimostrare e dare in campo. Come punto di miglioramento ci sto lavorando tanto e ci ho lavorato tanto nelle vacanze di Natale da sola è il colpo di testa. Credo sia ciò che mi manca ma sto migliorando per essere un’attaccante completa”.“Sto cercando di ammirare ogni allenamento Cristiana Girelli perchè tutti qua alla Juventus e in Italia sappiamo che è la migliore giocatrice, soprattuto per il colpo di testa che a me serve e se posso rubarle qualcosa lo faccio volentieri. Mister Canzi mi piace molto come allenatore: è deciso e convinto, aiuta molto le giocatrici e mi trovo molto bene in prima squadra sia con le compagne che devo ringraziare perchè mi hanno accolta bene e non è scontato”.“La Juve credo sia, non per me ma per tutti, la squadra più forte d’Italia. Essere alla Juve sicuramente è una grande responsabilità ma non credo ci sia cosa più bella o maglia più bella da indossare, io sono davvero soddisfatta di essere qui. Se mi sento simile a qualche attaccante? Non penso, se posso andando in prima squadra voglio completarmi il più possibile per quello che mi manca”.