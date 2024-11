DaPossesso inglese | 68% a 32% il dato del possesso palla a favore dell'Arsenal. Le bianconere hanno attaccato verso la porta inglese 25 volte4 Parate | Nonostante questo, sono 3 le parate dell'estrema dell'Arsenal, contro solo 1 di Peyraud-Magnin48 palloni recuperati | La Juve ha lottato per tutta la gara, come conferma questo dato, unitamente a 26 disimpegni e 10 tackle.Precisione | E' qui, forse la differenza che ha indirizzato la partita: la precisione dell'Arsenal è dell'88%, quella della Juve del 69%; molti meno, inoltre, i passaggi delle bianconere, 288 contro 821, 200 dei quali riusciti, contro 726 delle padrone di casaIl gol dell'ex | Purtroppo, la Juve ha subito gol proprio da una sua ex giocatrice, Lina Hurtig, dal 2020 al 2022.