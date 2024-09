L'attaccante della Juventus Women Cristianaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero verso la sfida di domani al PSG. Le sue parole:"L'avvicinamento a questa sfida lo stiamo vivendo bene all'interno dello spogliatoio. Ovviamente c'è grande entusiasmo, c'è fermento. Sappiamo tutte l'importanza di queste due partite. Non vediamo l'ora di scendere in campo perchè ci siamo allenate molto duramente in questi mesi e credo che ognuna di noi abbia avuto un po' nella testa questa partita, in ogni allenamento. Chiaramente si pensa gara dopo gara, ma sono sicura che un piccolo pensiero giorno dopo giorno ci sia stato in ognuna di noi. È naturale, è il bello di questi match".