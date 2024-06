ITALIA

FRANCIA

SVIZZERA

BOSNIA ED ERZEGOVINA

DaDopo il pareggio In Norvegia dello scorso 31 maggio, altro risultato in equilibrio nella sfida andata in scena a Ferrara nel tardo pomeriggio di ieri fra la nazionale scandinava e l’Italia. Protagoniste dell’1-1 le bianconere Lenzini, Caruso, Bonansea, Cantore e Salvai.Sconfitta casalinga per le transalpine nella seconda sfida ravvicinata all’Inghilterra. Dopo la vittoria in trasferta di venerdì scorso Peyraud-Magnin (in campo 90 minuti, in panchina invece Cascarino) e compagne sono state sconfitte 2-1 dalla nazionale inglese.In campo tutto l’incontro la bianconera Viola Calligaris nel match sul campo dell’Ungheria. A trionfare è stata la nazionale di casa con il risultato di 1-0 maturato nei venti minuti finali di gara, con un calcio di rigore sbagliato dalle elvetiche nel recupero che avrebbe potuto regalare il pareggio.Protagonista nella vittoria bosniaca la bianconera Gloria Sliskovic impegnata per la totalità dell’incontro fra la sua nazionale e quella di Malta. Bosnia che in rimonta ha bissato, trionfando anche in casa, la vittoria in trasferta di venerdì scorso contro le maltesi.