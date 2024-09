Dal sito ufficiale della Juventus.Dopo aver segnato il primo gol domenica scorsa con la maglia della, un’altra soddisfazione perL’attaccante bianconera ha vinto infatti il premio- nel 2022 conseguito anche da Alessia Capelletti - come migliore calciatrice della Serie A Femminile per la stagione 2023/2024. Il premio, giunto alla sua sesta edizione, è stato assegnato nel contesto del meeting di Ischia dal Comitato italiano Fair Play in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori/Calciatrici e, oltre alla miglior giocatrice, ha visto premiati anche il miglior calciatore della Serie A maschile, della Serie B e al miglior allenatore.Congratulazioni, Chiara!